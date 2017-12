SEO/BirdLife y WWF piden a España que defienda objetivos sociales y ambientales "claros" en la reforma de la PAC

Las ONG SEO/BirdLife y WWF han reclamado al Gobierno que defidenda en la Comisión Europea objetivos sociales, económicos y ambientales "claros" en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) e instan a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, más ambición y transparencia.

En este contexto, instan a Tejerina que garantice la "transparencia y pluralidad" en los debates venideros y que a la hora de establecer la posición española tenga en cuenta las conclusiones del estudio 'is the CAP Fit for purpose? An evidence-based fitness-check assessment'(¿Funciona la PAC para su propósito?). En ese sentido, añade su interés en que las sesiones de debate de la PAC sean públicas por el interés que tiene para la sociedad.