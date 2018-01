SEO/BirdLife pide ayuda ciudadana para realizar este fin de semana en toda España el censo de aves acuáticas

La organización SEO/BirdLife celebrará este fin de semana su Censo Internacional de Aves Acuáticas, una iniciativa que la ONG realiza en España desde los años 50 y anima a los ciudadanos a coger sus prismáticos y salir a contar aves.

En este contexto, la directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, recuerda que España debe cumplir los compromisos internacionales, especialmente el acuerdo African-Eurasian Waterbird Agreement - AEWA- que forma parte de la Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, al que el Gobierno Español está suscrito.