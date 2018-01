STAR alerta de "averías recurrentes" en la cocina del Hospital San Pedro de Logroño

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de La Rioja (STAR) ha alertado, a través de un comunicado, de "averías recurrentes" que se producen en la cocina del Hospital San Pedro de Logroño.

El sindicato apunta que "no es un hecho aislado que se estropee maquinaria, más bien al contrario". En muchos casos "no existen piezas de reposición, que permitan una reparación rápida de las maquinas (este verano, un lavavajillas tardo un mes en ser reparado por falta de piezas)". Esto provoca a su vez "la sobrecarga de otros aparatos, que si bien no son la mejor opción, permiten sacar adelante la producción, provocando a su vez un deterioro más acelerado de estos aparatos sobreutilizados".