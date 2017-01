El juez Salas afirma que le quieren "excluir de forma interesada" de la lucha contra la violencia de género

El juez del Tribunal Supremo Antonio Salas cuyas afirmaciones sobre violencia de género en Twitter han desatado la polémica, asegura que le han "querido excluir de forma interesada" de la "primera fila" en la lucha contra esta lacra social "porque hay una verdad oficial" contra la que no cabe discrepar.

"Si a mi se me quiere excluir de la primera fila en la lucha contra la violencia de género, no lo acepto de ninguna manera porque es totalmente injusto. Otras personas me han querido excluir de forma interesada porque hay una verdad oficial de la que nadie puede opinar nada que salga de ahí", ha asegurado en declaraciones a LaSexta recogidas por Europa Press.

Para este magistrado, "la verdad oficial es que el único origen de la violencia de género es el machismo del hombre y no es verdad, sino una opinión". "No creo que se pueda generalizar de esa forma que todo hombre que maltrata a una mujer es porque es un machista y piensa que la mujer es inferior, no: Es porque piensa que tiene el enemigo dentro de su casa, son enemigos los dos porque tienen una convivencia difícil, es mala persona y es violento y tiene más fuerza y la aprovecha", asegura.

Salas insiste en que "habrá casos, pero no puede se puede generalizar" que el machismo esté detrás de la violencia de género, la misma tesis que viene defendiendo desde el pasado 1 de enero en su cuenta personal de Twitter.

"No toda la violencia de género tiene su origen en una actitud machista del varón, no siempre. Puede haber quien tenga perfecto respeto por las mujeres en general y sin embargo, tenga choques con la persona con que convive sea hombre o mujer", ha asegurado.

En esta línea, ha argumentado que "en parejas homosexuales existen problemas de convivencia, insultos, maltrato". "El mismo problema que se genera en una pareja homosexual entre cuatro paredes por los problemas de convivencia e incluso de la maldad de alguno de ellos, ¿No se puede trasladar a la pareja heterosexual? ¿Siempre hay un defecto de educación machista? Yo creo que no", ha planteado.

En su opinión, se ha "generado un incendio" con estas posiciones porque "en el momento en que uno se sale lo más mínimo de ahí se dice que hay que formar en igualdad a jueces y fiscales", cosa con la que no está de acuerdo porque entiende que "si a los jueces y fiscales hay que formarles en igualdad de género, entonces lo que hay que hacer es echar a esos jueces y fiscales y colocar a los formadores para que impartan justicia".