La emoción de un niño al descubrir que el mundo es de colores

La mayoría de las personas que padecen algún tipo de ceguera al color, habitualmente varones, tienen problemas para distinguir rojos, verdes, incluso azules. Y , en casos muy extremos y raros, la persona solo ve escala de grises. Aunque hay muchas variantes, el daltonismo se debe a un defecto genético que interfiere en los mensajes que envían los receptores del color, las células llamadas conos (también hay células llamadas bastones, receptoras de la luz) situadas en la retina. La información que lleva al cerebro es errónea, y éste, no interpreta bien los colores que el ojo ve.

El daltonismo no tiene cura, ni tratamiento, pero es importante diagnosticarlo para que la persona sea consciente de serlo y poder también hacer un entrenamiento de tipo asociativo, explica la doctora Marta Mármol, del Centro de Oftalmología Barraquer, de Barcelona. Las discromatopsias visuales, como sufrir un bloqueo parcial de los colres, no son tan raras. Acostumbrados a ver el mundo con colores "planos", sin constrastes, disponer de una ayuda para descubrir el arco iris, es una verdadera sorpresa.

Y eso es lo que compartimos con Cayton, un niño de 10 años, de Iowa, en Estados Unidos, donde se comercializan una gafas, EnCrhoma, que utilizan filtros que solo dejan pasar determinadas longitudes de onda de la luz, bloqueando las que se mueven en la zona de incertidumbre. Si el defecto visual no se debe a la inexistencia de receptores del color, el cerebro rrecibirá señales claras para ver colores que antes no podía distinguir. Cuando al pequeño Cayton, sse las puso su padre, el niño no pudo dejar de llorar. Todo tenía otro aspecto, podía ver el color de los árboles, diferente a la hierba; podía ver los distintos discos de frisbee: verde, azul, naranja... que tenía a sus pies: Eso me ha cambiado la vida, asegura Cayton.

Como el niño estadounidense, son muchos los vídeos que circulan en la red, de personas que se emocionan al probar las gafas especiales. No todos los que padecen ceguera al color, responden de la misma manera a sus filtros. Pero, según el fabricante, 4 de cada 5, recuperan cada vez que se las ponen, la visión de una vida en todo su esplendor.