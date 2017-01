Sanidad lanzará campañas para jóvenes sobre trata y prostitución, y no descarta medidas sancionadoras

El nuevo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, afirma que la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual será una de sus prioridades en el cargo y anuncia que lanzará campañas específicamente dirigidas a los jóvenes sobre la relación entre prostitución y esclavitud, al tiempo que no descarta tomar otro tipo de medidas, incluso punitivas en este ámbito, si se consideran necesarias.

En una entrevista con Europa Press, Garcés ha explicado que su departamento ha comenzado a evaluar la Estrategia contra la Trata con Fines de Explotación Sexual que estará vigente hasta 2018, para ver "dónde hay margen de actuación".

"Sobre la base de la ejecución y la revisión que hagamos de la Estrategia, si hay que introducir alguna medida del tipo que sea, prevención, sensibilización o incluso de corrección jurídica; no descartamos introducir una revisión de nuestras normas tanto administrativas como sancionadoras", ha señalado.

Según ha dicho, hay "esencialmente dos ámbitos" en los que el Gobierno va a trabajar: la lucha policial contra las redes y la prevención, pues este fenómeno "depende mucho de la sensibilización y la formación". "Sorprende mucho que gente joven con 18, 19 o 20 años esté accediendo ahora mismo al sexo de una manera que antes no ocurría. Algo está pasando en las conductas de la sociedad española para que se esté produciendo este fenómeno", comenta.

Por eso, asegura que habrá campañas dirigidas a los jóvenes. "Ya ha habido campañas y queremos fundamentalmente que las próximas se centren en evitar que haya comercio sexual de mujeres dirigido a jóvenes y sobre todo, procurar que esos jóvenes tengan la conciencia de que eso no se debe hacer, que no podemos ser cómplices de una de las mayores tragedias que está pasando en Occidente", ha sentenciado.

Los jóvenes también serán objetivo de las campañas de su departamento sobre violencia de género ya que, conforme recuerda Garcés, "algo está fallando" cuando se reproducen conductas machistas en las relaciones que parecen de otro tiempo. "Hemos llegado a pensar que en algunos casos los propios hogares transmiten algunas conductas indebidas", señala el 'número dos' de Sanidad.

Afirma que en España "todavía hay muchos micromachismos" y cuestiona que los jóvenes sepan reconocer ejemplos como el uso entre amigos de la palabra "puta" para referirse a una chica o el reflejo de mandar callar a una mujer "como cuando el padre le decía a la madre 'tú cállate que no sabes lo que dices'".

EDUCAR SOBRE EL MACHISMO

"Por eso en las campañas que hagamos tenemos que decirle a los jóvenes que eso son conductas machistas porque a lo mejor no están enterados. Yo creo que eso sí que es un problema, que los jóvenes hayan asumido determinadas conductas y piensen que es algo natural cuando es una conducta que no se debe dar de ninguna manera (...) Tenemos que lograr mediante la educación y la concienciación que estos comportamientos no se produzcan y cuando se detecten, se corrijan", afirma.

Su intención es poner el foco en las redes sociales e Internet porque considera que "el acceso permanente a ciertas formas de pornografía está provocando cierta degeneración en la forma de entender las relaciones emocionales y sexuales de los propios jóvenes".

Para ello, en el marco de la nueva Estrategia Nacional contra la violencia de género, se va a "profundizar en el estudio de cuáles son los sistemas de detección identificación y corrección de posibles conductas públicas privadas manifestadas en redes sociales", al tiempo que se va a promover una mayor visibilidad del Observatorio de la Imagen de la Mujer, que monitoriza entre otros la publicidad sexista.

MEDIDAS CONTRA LA PUBLICIDAD DENIGRANTE

Sobre este asunto, Garcés no descarta "alguna medida para impedir que determinados anuncios puedan estar luciendo, por ejemplo, en las carreteras" si tras registrar denuncias "realmente se identifican casos donde se agrede la imagen de la mujer, hay sesgos sexistas o son anuncios absolutamente impresentables" como el localizado en una carretera malagueña, donde un prostíbulo se anuncia con la expresión "te lo mereces".

"El de Málaga es sencillamente intolerable. Que anuncios de este tipo existan en las carreteras españolas demuestran que efectivamente algo no está funcionando. Habrá que ver casos y situaciones y habrá que analizar con una reflexión amplia cuáles son aquellos que realmente transmiten una imagen realmente devastadora de la mujer", ha señalado.

En este sentido, ha avanzado que se "entablarán acuerdos" también con las televisiones "porque el sexismo está muy presente" en determinados contenidos y se ha referido al debate abierto un año más en torno a la vestimenta de algunas presentadoras de las campanadas de Nochevieja. Pide que ese debate "sea serio y no hipócrita por parte de nadie" y "que no se actúe en función de quién es quién, porque en este discurso hay una cierta ambivalencia", sino contra la imagen estereotipada de la mujer.