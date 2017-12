Sanidad logra reducir más de un 20% los pacientes de UCIs que adquieren infecciones por bacterias multirresistentes

EUROPA PRESS

La aplicación de estrategias de seguridad en pacientes críticos, dentro de proyectos específicos conocidos como Proyecto Bacteriemia Zero (BZ), Proyecto Neumonía Zero (NZ) y Proyecto Resistencia Zero (RZ), auspiciados por el Ministerio de Sanidad con el apoyo de las comunidades autónomas, ha permitido reducir en un 50% las tasas nacionales de bacteriemia y neumonía así como disminuir en más de un 20% la tasa de pacientes que adquieren una bacteria multirresistente durante su estancia en las UCIs.

El merito es debido a la aplicación de recomendaciones con elevada evidencia científica, que ha demostrado una importante reducción de infecciones relacionadas con dispositivos invasores (bacteriemias relacionadas con catéteres, neumonías relacionadas con ventilación mecánica) y, sobre todo, ha demostrado que es posible no sólo contener la progresión de las bacterias multirresistentes (BMR) sino reducir su incidencia en un grupo de pacientes especialmente graves.

Estos proyectos han sido liderados científicamente por el Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) con la colaboración de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias.

RESISTENCIA ZERO

El último Proyecto Zero que se ha puesto en marcha ha sido Resistencia Zero, debido a que en las últimas décadas ha habido un enorme incremento de las tasas de infección por patógenos resistentes a múltiples fármacos en todo el mundo, lo que ha supuesto un foco de preocupación para las grandes organizaciones mundiales, entre ellas la OMS, y es por ello que se trabaja en la búsqueda de soluciones.

La adhesión de las UCI españolas al proyecto Resistencia Zero ha sido elevada. Han participado un total de 103 UCI en 15 comunidades autónomas con un número muy estable de UCI analizables a lo largo de todo el tiempo de estudio del proyecto.

En el análisis preliminar de los resultados, se ha comprobado que las unidades participantes que han cumplido las recomendaciones del proyecto Resistencia Zero, han reducido significativamente las infecciones adquiridas en UCI causadas por bacterias multirresistentes. Por otra parte, las experiencias de éxito de algunos centros y comunidades autónomas que se han compartido en las reuniones en las que se han expuesto los resultados, son modelos que han generado nuevas maneras de trabajar.

El proyecto Resistencia Zero proporciona una imagen de la realidad de las bacterias multirresistentes (BMR) en las UCI españolas. La realización sistemática de los cultivos de vigilancia al ingreso y durante la estancia en la UCI han incrementado la detección de las BMR. La tasa global de pacientes con una o más 1 bacterias multirresistentes al ingreso en UCI por 100 pacientes es de 3,84 superior a la tasa de los pacientes que adquieren las BMR durante el ingreso en UCI que es de 2,60 por 100 pacientes.

"Estos datos reflejan que las BMR son un problema del hospital, no solo de las unidades de cuidados críticos, y que la manera de poder detectarlos es realizando los cultivos de vigilancia al ingreso de todos los pacientes que ingresan en la UCI", señala.

A lo largo de todo el proyecto RZ se observa un aumento del 75,5% en las tasas de pacientes con colonización por BMR previo al ingreso en UCI por 100 pacientes ingresados que son detectados con los cultivos de vigilancia al ingreso en UCI. La implementación de los cultivos de vigilancia al ingreso en UCI de todos los pacientes ayudan a detectar a paciente colonizados por BMR disminuyendo el riesgo de brotes intra UCI y especialmente el desarrollo de infecciones por BMR durante la estancia en UCI.

La tasa de pacientes con infección o colonización por BMR durante su ingreso en UCI por cada 100 pacientes ingresados muestra que la colonización supera a la infección con tasas de 1,75 frente 1,09 respectivamente. A lo largo de todo el proyecto RZ se observa un descenso del 45% en las tasas de pacientes con infección por BMR durante el ingreso en UCI por 100 pacientes ingresados, y un incremento del 5% de los pacientes con colonización por BMR durante el ingreso en UCI.