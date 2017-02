Selena Gomez ya no esconde su amor por el vocalista de The Weeknd

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 3:08 PST

Ahora la ex chica Disney está enamorada y lo ha demostrado con una colección de fotos que ha compartido en Instagram. Feliz y seductora posa Selena ante la cámara. Parece que ya no esconde su relación con el cantante de The Weeknd. Gomez ha seguido a su novio a Ámsterdam y le ha acompañado en uno de sus conciertos más importantes de la gira.

Y es que la pareja está decidida a no dejar que la distancia les afecte. Mientras The Weeknd triunfa con Starboy, Selena Gomez acaba de estrenar nueva canción con el Dj Kygo, It Ain't Me. Una auténtica pareja de triunfadores que seguro que darán mucho que hablar.