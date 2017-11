SemFYC desarrolla una campaña con una treintena de 'capsulas' sobre el correcto uso y prescripción de antibióticos

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha puesto en marcha una campaña con una treintena de 'capsulas' informativas sobre el correcto uso y prescripción de antibióticos y un vídeo para difundir en las redes sociales, dirigida a profesionales y la población general.

En las capsulas se pueden ver mensajes ya extendidos como: 'La gripe y los catarros no se curan con antibióticos', '¿Tomarías una pastilla para el colesterol para el dolor de cabeza?', 'No te sientas obligado a prescribir un antibiótico indicado por otro profesional si no estás de acuerdo'.