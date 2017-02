Senado rechaza con los votos del PP la 'Becas Rescate' para recuperar alumnos que han tenido que abandonar el sistema

El Senado ha rechazado, con los votos del Partido Popular, una moción presentada por el Grupo Socialista, que proponía la creación de la 'Beca de Rescate' que permitieran que aquellos alumnos que hayan tenido que abandonar los estudios por los criterios académicos introducidos en la reforma de 2012 se puedan incorporar al sistema universitario.

Así, el portavoz del PSOE en Educación, Francisco Menacho, ha lamentado que el Partido Popular haya rechazado la citada moción socialista que proponían crear tres nuevas becas: la Beca de Rescate dirigida a alumnos que tuvieron que dejar de estudiar al no poder acceder a la beca debido a que su nota fue inferior a un 6,5; la Beca para la acreditación lingüística para quienes no tienen recursos económicos y deseen matricularse en idiomas; y la Beca de postgrado para licenciados que no tienen recursos y quiere seguir estudiando un grado.

Según ha indicado la formación política, el senador socialista ha acusado al PP de "decir una cosa y hacer la contraria" y ha insistido en que los dos reales decretos aprobados por el Gobierno han sido "un hachazo político en toda regla a la equidad" del sistema educativo, "enmascarado en la coyuntura económica del momento". "Si ahora el Ejecutivo sostiene que España crece más de la media europea, creo que sería el momento de cambiar dichas medidas", ha apostillado.

Asimismo, Menacho ha aclarado que la moción apostaba por recuperar "el marco educativo de 2012 antes de los recortes del PP, que expulsaron de las universidades a más de 100.000 alumnos". En este sentido, los socialistas piden la convocatoria del Observatorio de becas, recuperar la beca como derecho y que no esté sujeta al límite presupuestario.