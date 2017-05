El Senado tumba la iniciativa de Podemos para prohibir la presencia del Ejército en colegios y ferias de educación

La Comisión de Educación y Deporte del Senado ha tumbado una moción de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea para prohibir la presencia del Ejército en ferias de educación y en cualquier centro educativo y de formación.

"Nuestra propuesta va de desmilitarizar los espacios donde acuden los niños y adolescentes para formarse. La promoción de las armas no es compatible con el fomento de la paz", ha defendido la senadora de Unidos Podemos Sara Mercè Vilà, que ha señalado que esta moción va en consonancia con la normativa aprobada en 2005 de fomento de la educación y la cultura de la paz, así como las iniciativas del Ayuntamiento de Barcelona y del Parlamento catalán en el mismo sentido.

Vilà ha indicado que no se puede pretender que la carrera militar se vea como "una opción más" en los espacios educativos y ha señalado que la información que dan militares en las ferias de enseñanza "es de contenido adulto". "Formar parte del Ejército requiere una información necesaria a partir de los 18 años", ha aseverado esta senadora.

Asimismo, ha señalado que la labor de orientación académica desarrollada por el Ejército en estas ferias "se ha desarrollado siempre con absoluta normalidad" hasta que, según ha dicho, ha llegado Podemos a las instituciones. "Pedir que se prohíba la presencia de las Fuerzas Armadas es una absoluta falta de respeto que no podemos consentir hacia una institución que garantiza los derechos y las libertades de los españoles", ha aseverado.

La senadora 'popular' ha dicho a Vila que debería preocuparse primero de que los jóvenes reciban información de toda la oferta académica y profesional para que elijan "con libertad" y no de "prohibir e imponer". También ha recordado que el Ejército acudía a los colegios y ferias de enseñanza cuando el "general de cabecera" de Podemos José Julio Rodríguez "servía a España" como Jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2008 y 2011.

Por su parte, el senador socialista José Fernández Blanco ha admitido que no entiende la moción presentada por Unidos Podemos y ha señalado que el Ejército no fomenta el belicismo y que su participación en eventos educativos tiene una "función pedagógica", que "no es incompatible con la educación y cultura de la paz".