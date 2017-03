Cambian su mirada por el Síndrome de Down

Si cambiamos las miradas, si vemos el mundo a través de los ojos de una mujer o de un hombre con Síndrome de Down, veremos a personas que trabajan, que tienen sus aficiones, sus sueños y sus grandes proyectos de vida. Si abrimos los ojos y nos quitamos el antifaz de los recelos o la ignorancia.... vemos a personas sin más, personas que simplemente tienen una discapacidad intelectual llamada Síndrome de Down, pero que pueden trabajar o ser independientes si tienen algo de apoyo. En Madrid se puede visitar la exposición con las 150 fotos de las personalidades que han colaborado en la campaña "Cambia tu mirada por el Síndrome de Down"