Sólo 167 de las 2.000 empresas que deberían contar por ley con un plan de igualdad lo tienen, según el PSOE

De las 2.000 empresas con más de 250 empleados que están obligadas por ley a tener un plan de igualdad, sólo 167 constan en el registro de convenios colectivos, según ha denunciado a Europa Press la portavoz del PSOE en esta materia, Ángeles Álvarez, quien achaca esta situación a la falta de vigilancia de la administración.

La diputada ha indicado que cuando la ley se puso en marcha hace diez años traía como punto novedoso el plan de igualdad para las grandes empresas que, en la actualidad, no se están implementando como deberían. La norma exige a las compañías un diagnóstico sobre esta materia y presentar las medidas a implantar para corregir las deficiencias en igualdad en la compañía.

Sin embargo, esta práctica debería tener, a juicio de Álvarez, un seguimiento por parte de la Administración para saber cómo se está haciendo y cuál es el resultado. "Hay que hacer una evaluación y comprobar que la empresa a la que has dado un sello de igualdad sigue trabajando en la misma línea", ha apuntado.

Desde Unidos Podemos también se pide más inspecciones de trabajo en este sentido. La diputada de En Marea, Ángela Rodríguez, ha destacado que sólo un 0,4 por ciento de las empresas que deberían tener un plan de igualdad han sido inspeccionadas y achaca esta situación a la "falta de recursos". "Sin presupuestos es imposible hacer políticas feministas y conseguir resultados reales", ha criticado.

LA IMPORTANCIA DEL "INCENTIVO"

Para Patricia Reyes, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, esta medida integrada en la ley en su día es una demostración de que la norma se ha quedado en "una declaración de intenciones". "Cuando fijas la obligatoriedad de un plan a un tipo de empresa que supone el 1 por ciento del tejido productivo, difícilmente puede afectar a toda la sociedad", ha declarado, para unirse después a la petición de más inspecciones.

Pero Álvarez ha recordado que este texto tiene "un capítulo específico para incentivar a las pymes" para que también pusieran en marcha estos programas, con una partida para este fin. Sin embargo, según ha denunciado, el año pasado el PP "se la cargó". En este sentido, la diputada sitúa como clave la palabra "incentivo" para entender cuáles eran las intenciones del Gobierno socialista de hace una década y cómo su ausencia en los últimos años no ha permitido el avance en igualdad en España.

MEJORAR EN CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

Entre las mejoras que plantean los partidos, destacan sobre las demás la conciliación y la corresponsabilidad. Para Reyes este tema ha mejorado "algo" pero "las mujeres siguen teniendo mucho más trabajo que los hombres", tal y como, a su juicio, demuestra que sean ellas quienes sigan cogiéndose más tiempo de permiso por maternidad. "Debería ser una norma igualitaria y por eso abogamos porque este derecho sea intransferible", ha apuntado.

La formación morada también aboga por esta medida y critica que el PP vetara su propuesta al respecto alegando que supondría un alto coste para el Estado. Según ha explicado Rodríguez, su iniciativa presentaba un calendario de implantación que no suponía un gasto total para 2018, sino que se repartía en varios años. "A pesar de que ponen argumentos económicos, se trata de argumentos ideológicos. No se toman en serio las políticas de igualdad", ha señalado.

De modo similar piensa Álvarez, quien asegura que los 'populares' no se dan cuenta de que "paralizando la ley no sólo están perjudicando a la mujer, sino a toda la sociedad" porque, según recuerda, es la mujer quien tiene los hijos y "si no se le facilita estar activa o ser madre, la sociedad española irá envejeciendo", ya sea por la falta de niños como por la marcha de las jóvenes en busca de mejor vida en el extranjero.

LA MATERNIDAD AÚN ESTÁ PENALIZADA

En definitiva, para la portavoz de Ciudadanos, la ley fue "un hito" en su momento pero, tras 10 años, "las cifras de empleo y de precariedad laboral" demuestran que hay mucho que mejorar en este texto. "La mujer ha sido la más afectada por la crisis y a la que más le cuesta la recuperación" porque se le siguen ofreciendo los "peores trabajos y peor remunerados" y la maternidad "sigue estando penalizada" en el sector laboral.

Reyes ha apuntado que esta materia tiene también un problema de educación, en el que las mujeres aún se siguen sintiendo culpables por no ayudar en ciertos aspectos del cuidado de los hijos o en el hogar. En este sentido, ha recordado que la educación era una parte de esta norma que, finalmente, no se ha cumplido. "Los profesores en las escuelas dan por hecho que la igualdad ya existe y no transmiten a los niños la situación real", ha denunciado a Europa Press.

Por su parte, la diputada gallega de Unidos Podemos ha coincidido en que la norma "no consigue paliar aquellas cuestiones en las que se nota la desigualdad" a diario. "La ley no se cumple y hay lagunas muy grandes en cuanto a presupuestos que han ido disminuyendo", ha señalado.

EL PP, ABIERTO A CAMBIOS

Finalmente, el portavoz del PP en la subcomisión para un pacto por la Violencia de Género, Javier Maroto, ha señalado que "siempre es posible redactar y reformular" la ley y que cualquier medida para "avanzar en igualdad" que llegue "desde el consenso" será "bienvenida".

Para Maroto la igualdad ha cambiado mucho en esta última década en la que toda la sociedad, en todas las generaciones y en el ámbito urbano y rural, se ha familiarizado con este concepto hasta el punto de que, a su juicio, la exigencia en la calle ha ido creciendo de manera que "los políticos deben adaptar las medidas legislativas para dar voz a esas exigencias".