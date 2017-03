Un actor de Star Trek y X-Men pide la ciudadanía de EEUU para combatir a Trump

El actor británico Patrick Stewart declaró en una entrevista en "The View" que está solicitando la ciudadanía estadounidense para ayudar a luchar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informaciones de The Hill.

Conocido por interpretar al profesor Charles Xavier en las películas de X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en la saga de Star Trek, aseguró que "todos" sus amigos de Washington creen que ahora sólo pueden hacer una cosa: "luchar y luchar".

Asimismo, Stewart dijo que durante una reciente visita a Washington "tuvo la peor noche de sueño desde hace años y años y años", bromeando que el presidente Trump, quien descansaba en su residencia a unos cientos de metros, podría haber sido el culpable de ello.

Had the worst sleep of my life last night. But I was sleeping less than 300 yds from where Donald Trump sleeps. Could there be a connection?