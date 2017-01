Se toma muy en serio la "broma" de su hija de dejar la universidad para ser stripper

Aissa Sención, estudiante en la Universidad de Los Ángeles, estaba pasando por una mala racha en la universidad, así que le dijo a su madre que iba a abandonar. Además de eso, advirtió a su madre que lo hacía para convertirse en stripper, bromeando sobre su futuro. Pero, en vez de comprender la ironía de su hija, la madre de Aissa la animó comprándole ropa para la ocasión y acompañándola de una nota bastante motivadora.

"Pensé que esto sería un buen conjunto para comenzar tu nueva y maravillosa carrera".









When I said I was going to drop out and become a stripper, I didn't mean it literally mom. 😅😂 pic.twitter.com/Jn4Rv7GfFI