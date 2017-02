Susana Díaz: "Este año me están dando la del pulpo en los Carnavales, hay que llevarlo con humor"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este viernes que "hay que llevar con humor" el hecho de que este año le estén "dando la del pulpo" en el Concurso del Carnaval de Cádiz, donde ha recibido duras críticas de varias agrupaciones participantes, especialmente por la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy como presidente de Gobierno.

"Este año no estoy yo para carnavales, me están dando la del pulpo. Esto hay que llevarlo con humor, soy una aficionada a los carnavales, y además me gustan. He tenido años de cierta tranquilidad y este año me ha tocado que me den más fuerte, hay que encajar ambas cosas bien", ha señalado Díaz en una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press.

La jefa del Ejecutivo andaluz, reconocida seguidora del Real Betis Balompié, también ha sido preguntada durante la entrevista por el derbi que enfrentará este sábado al conjunto verdiblanco con el Sevilla Fútbol Club y ha vaticinado que "sufrirá" en el partido, llegando a bromear con que "mejor no lo veo".

"MEJOR NO VEO" EL DERBI BETIS-SEVILLA

"Este año el Sevilla va muy bien, nos puede dar una sorpresa buena para Andalucía porque cada triunfo del Sevilla está siendo muy bueno para Andalucía y como le digo al presidente José Castro desde que soy presidenta les doy suerte y cada año me traen un título", ha recordado.

De cara al derbi en el Benito Villamarín, Díaz ha señalado que "los béticos nos vamos a tener que venir arriba, con pasión y entrega, porque el Sevilla tiene un buen equipo este año, y que sea lo que Dios quiera". En cualquier caso, ha destacado, sea cual sea el resultado, en Sevilla "el domingo la mitad de la cofradía tendrá que sufrir la burla de la otra mitad, como siempre".