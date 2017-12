“Cuando llevan ropa deportiva es como si estuvieran desnudas”: Suspendido un profesor por comentarios machistas

Un profesor de Turquía ha sido suspendido después de haber dicho que si un hombre no se siente atraído por una mujer cuando la ve en ropa deportiva, se debería plantear su masculinidad.

“'O tengo algunos pensamientos perversos o el diablo no les susurra algo. Si el diablo no te dice nada cuando ves a la figura de una chica joven, significa que has perdido tu virilidad. ”, escribió.