Taylor Swift sorprende a su mayor fan, un veterano de guerra de 96 años

Taylor Swift es asidua en sorprender a sus fans en las situaciones que menos lo esperan. Sin embargo, esta vez se ha aliado con una familia estadounidense impresionar a un fan muy especial.

La cantante se desplazó este lunes 26 de diciembre a Nueva Madrid, un condado del estado de Misuri, en Estados Unidos. Allí visitó a Ciro Porter, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que tiene 96 años y es un fan incondicional de la intérprete de ‘Black Space'. Allí, junto a sus casi 60 familiares, Swift estuvo durante más de una hora compartiendo anécdotas con Porter.

Porter concedió previamente una entrevista a KFVS en el que mostraba su amor hacia la cantante. Señalaba que ella hace un espectáculo que nadie más consigue igualarlo, y que, su afición a Taylor le hace estar en contacto con sus más de 20 nietos. Swift interpretó, guitarra en mano, ‘Shake It Off, con el que hizo realidad uno de los sueños de Porter. El padre de Swift, Scott Swift, compartió el vídeo de la sorpresa en su página de Facebook.

¡Popo estaba extasiado, sonreía de oreja a oreja e incluso tenía lágrimas en los ojos", aseguraba Caroline Fowler, un familiar. "L o primero que le dijo fue '¿Cómo has llegado aquí? Nuestra familia está muy agradecida por esto. Significó mucho para nuestra familia verlo tan feliz".

Taking selfies, holding babies, hugging grandpas and leaving lipstick marks. Taylor Swift does it all. Awsome day for my Popo!! pic.twitter.com/SaNwRK4DoL