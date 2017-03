Tensión entre miembros de Hazte Oír y los estudiantes de la Complutense por la presencia del polémico bus en el campus

La presencia del presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga Rato, en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, ha movilizado a un amplio grupo de estudiantes para manifestarse en contra de las consignas de la asociación provida, provocando una trifulca con momentos de tensión entre ambos colectivos.

Durante la tarde del viernes, Arsuaga y miembros del colectivo se han personado en el campus de la Facultad de Derecho a pesar de que la universidad había suspendido el coloquio previsto a las 18.00 horas sobre la libertad de expresión y en el que iba a participar el presidente de Hazte Oír.

Hazte Oír había avanzado que pese a que el Decanato de la Facultad había invalidado este encuentro por la mañana, iban a acudir a las puertas del centro. Así, su presencia ha movilizado a los estudiantes de la Complutense en apoyo a la transexualidad.

Según ha expresado el decano de la Facultad de Derecho, Ricardo Alonso García, la mesa redonda en la que iba a participar el presidente de Hazte Oír se canceló debido a que la petición partía de un alumno de la universidad y no de una asociación. En palabras de Alonso, "no había realmente una intención de celebrar un coloquio, sino que había algo más detrás".

A su llegada a la universidad, el autobús de Hazte Oír, que ha despertado críticas durante los últimos días por su oposición a la transexualidad, se ha encontrado con un nutrido grupo de estudiantes y jóvenes que reivindicaba los derechos de los transgéneros con banderas del colectivo LGTB y pancartas con mensajes en contra de la transfobia.

A lo largo de la tarde, la tensión entre ambos grupos se ha manifestado en forma de gritos, insultos e incluso algún intento de agresión. Así, el propio decano de la Facultad de Derecho, que se había movilizado para mantener el orden en la trifulca, se enzarzó con un hombre de mediana edad.

"Un sujeto que probablemente venía en el autobús se ha abalanzado sobre mí y me ha arrancado los botones de la camisa, pero la cosa no ha llegado a mayores", ha apuntado Alonso, que ha expresado que en el espacio donde se situó el vehículo de Hazte Oír "no debería haber ningún autobús, sea del color que sea". Por su parte, la asociación ha asegurado que ningún miembro del colectivo provida ha agredido "a nadie".

Así, el decano ha defendido también el "sentido de la contención bastante loable" de sus estudiantes durante el enfrentamiento, frente a algún "sujeto desfasado" en el bando contrario.

Preguntado por si la universidad estaría dispuesta a albergar algún tipo de debate entre posiciones tan enfrentadas, Alonso ha sido claro: "Si las facultades de derecho no son el foro de debate adecuado, ¿dónde queda entonces este debate, en el campo de batalla?".

Los manifestantes contrarios a Hazte Oír han proferido consignas contra la presencia de la asociación. También se han visto carteles con el lema 'UCM libre de transfobia y fascismo', 'Los ángeles no tienen genitales', 'Vosotros machistas sois los terroristas' y 'No a la LGTBIQfobia'.