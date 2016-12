Tess Holliday se sincera: “siento que es una batalla amar mi cuerpo después del parto”

“Cada día siento que es una batalla para aprender a amar mi cuerpo después del parto”, ha dicho la modelo que aunque está acostumbrada a las críticas por su peso, siente el cambio ahora más que nunca. “Me siento como un extraña en mi cuerpo más que nunca", sentencia en su cuenta de Instagram según publica People.

“Han pasado seis meses, y mi estómago es más pequeño, mis pechos son de una forma diferente, tengo nuevas estrías”, ha contado respecto al cambio que ha sufrido. "No esperaba esto en absoluto", escribe. "No estoy acostumbrado a mirarme en el espejo y sentir que no me reconozco, pero lamentablemente esa es mi realidad algunos días”, expresa.

A pesar de que le está costando aceptarse a sí misma, cuenta la necesidad de publicar con todos sus seguidores “lo que siente una mujer que recientemente tiene un bebé, y la presión que se ejerce en las nuevas madres desde los medios a perder el peso del bebé".

Así, con una actitud de aceptación por su nueva figura, expresa “no tengo ningún objetivo de Año Nuevo relacionado con perder peso, solo el de trabajar en amar mi nuevo cuerpo”. Por último, sobre el papel de su pareja, Nick Holliday, y aludiendo al de cada mujer que da a luz expresa el deber de “levantar el ánimo”.