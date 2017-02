Ésta es la inyección que promete mejorar los orgasmos de las mujeres

Esta inyección se trata de un tratamiento no quirúrgico que promete aumentar la excitación sexual y "rejuvenecer la vagina". Pacientes que ya han recurrido a este tratamiento han experimentado orgasmos más fuertes y más frecuentes, un aumento de la lubricación natural y una mayor excitación. Sin embargo, todo tiene su coste y, esta inyección que se administra en Reino Unido, alcanza los 1.174 euros.

¿Qué te parecería si te dijeran que puedes aumentar y rejuvenecer tu vida sexual sólo con una inyección?

Se llama O-Shot y es una abreviatura de The Orgasm Shot. Según informaciones de The Independent, consiste en un tratamiento no quirúrgico que promete aumentar la excitación sexual y "rejuvenecer la vagina". Pero todo tiene un coste y éste, precisamente, alcanza las 1.000 libras (unos 1.174 euros).

La doctora Sharif Wakil ofrece el procedimiento a sus pacientes en la clínica Dr SW en la calle Harley. Afirma que sus pacientes habían informado de orgasmos más fuertes y más frecuentes, aumento de la lubricación natural y mayor excitación después de la inyección, un procedimiento que no dura más de 40 minutos.

La inyección funciona mediante el uso de plaquetas que contienen la propia sangre del paciente de su brazo. Esto se pone entonces en una centrífuga especial que produce plasma rico en plaquetas de alta calidad (PRP) y después se inyecta en áreas específicas de la vagina.

"El PRP generado en la centrífuga contiene factores de crecimiento regeneradores de células que, cuando se inyectan en la vagina, disparan las células madre para aumentar el flujo sanguíneo y generar un crecimiento sano de tejidos, además de ayudar a mejorar la vascularización del área", explicó la doctora Wakil a The Independent.

La médico, a quien se atribuye el tratamiento del problema de impotencia discutido abiertamente por Sir Ian Botham, dice que ha tratado a unos 2.000 pacientes hasta ahora, tanto en el Reino Unido como en el mundo.

Asimismo, recientemente ha visto un aumento en la petición de esta inyección, que él atribuye en parte a los testimonios positivos de los pacientes.

"El aumento del rejuvenecimiento genital no quirúrgico, en general, ha aumentado mucho debido a la tecnología avanzada que ahora está presente y ha sido ahora cuando los pacientes han comenzado a ser informados, pero todavía estamos en una etapa muy temprana", afirmaba la doctora al mismo diario.

Además dice que las principales razones por las que las mujeres están pidiendo esta inyección son para aumentar la sensibilidad, porque solían tener orgasmos y ahora no lo hacen o porque están experimentando incontinencia urinaria o esclerosis liquen, entre otras cosas.

Algunas mujeres que eligieron el procedimiento podrían sufrir de trastorno de excitación sexual femenina que ha demostrado afectar a 1 de cada 20 mujeres según algunos estudios, quienes podrían ser incapaces de lograr un orgasmo. Otras mujeres que optan por la vacuna pueden hacerlo porque están experimentando dolor durante las relaciones sexuales que casi una de cada 10 mujeres experimentan, sugirió un estudio reciente.

Dr Wakil dice que los pacientes han informado de una serie de efectos positivos de los O-Shots, incluyendo aumento de la sensación, mayor excitación de la estimulación del clítoris o la capacidad de tener un orgasmo con la penetración sexual cuando antes eran incapaces.