The World's 50 Best Restaurants y BBVA lanzan un nuevo programa de becas para aspirantes a chef

La organización The World's 50 Best Restaurants y BBVA han lanzado la Beca 50 Best BBVA, que ofrecerá oportunidades a aspirantes a chef de todo el mundo. Según ha informado la entidad, el ganador de la beca en 2018 podrá realizar unas prácticas de formación en los restaurantes Mugaritz y Atelier Crenn. El proceso de inscripción online estará abierto hasta el 5 de febrero.

El programa anual de la Beca 50 Best BBVA tiene por objeto identificar a cocineros con talento y ayudarles a desarrollar su potencial con prácticas en las cocinas de algunos de los mejores restaurantes del mundo.

Así, para la beca inaugural del programa, el ganador estará invitado a trabajar en los restaurantes mencionados durante un periodo de tres meses. Además, viajará a España para asistir en junio a la ceremonia de premios de The World's 50 Best Restaurants 2018 en Bilbao, donde será presentado en el escenario ante a los mejores chefs del mundo y los medios de comunicación.

En el proceso de selección están invitados a participar aspirantes a chef con menos de tres años de experiencia en una cocina profesional y estudiantes de escuelas gastronómicas, independientemente de su país de procedencia.

Asimismo, para participar es imprescindible haber cumplido los 18 años de edad. El proceso de selección en tres etapas estará supervisado por el equipo de 50 Best, que contará con las aportaciones de los chefs anfitriones Andoni Luis Aduriz de Mugaritz y Dominique Crenn de Atelier Crenn, así como de representantes de BBVA.