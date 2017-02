¿Por qué una disparatada y frenética paloma está en todas partes en Facebook?

Lo cierto es que llevaba desde el 31 de enero de 2017 entre los llamados 'stickers' de Facebook y conforman un paquete de imágenes dirigidas a darle más vida y alegría al muro de la red social, así como a sus interacciones. Sin embargo, no ha sido hasta este momento cuando las denominadas 'Trash Doves', lo que se traduciría como 'palomas de la basura', han entrado de lleno para conquistar y apoderarse de Facebook.

Diseñadas por Syd Weiler, ilustradora y especialista en animación, se han convertido de repente en todo un éxito y un fenómeno viral que ha desatado una reacción masiva en forma de memes y vídeos.

Uno de los más famosos, y el que, ha impulsado en gran parte su 'vuelo' hacia la fama, --como recoge Huffington Post, fue lanzado en Facebook por un internauta residente en Tailandia. En él, la paloma más famosa de Facebook se une, –y fusiona de un modo cuando menos peculiar–, a un enérgico gato que baila al ritmo de la música electrónica.

Un vídeo considerado por muchos tan absurdo que genera un magnetismo propio de esos virales que muchas veces, sin saber muy bien cómo explicarlo, generan una enorme atracción y alcanzan una gran difusión. De hecho, por esta razón, en este país es todo un fenómeno, y se ha llevado también a la vida real en forma de graciosos disfraces.

"¿Las 'Trash Doves' han dado el salto a la fama en Tailandia? Estoy al mismo tiempo cacareando y llorando. He creado una serie de pequeños monstruos", escribió la creadora, quien agradeció a los tailandeses la aceptación que ha tenido su trabajo y el cariño que le han dado.

Trash Doves took off on Facebook in Thailand (????) I'm simultaneously cackling and crying. I've created a series of little monsters. — syd weiler 🙃 (@SydWeiler) 9 de febrero de 2017







De hecho, escogió cuáles eran algunos de los mejores memes que le mandaron y los retuiteó en 'la red social del pajarito':

“Tus palomas están por todas partes en mi Facebook. Me encanta este maquillaje”.

@SydWeiler your trash bird is all Over my FB dash + I love it. This eye makeup 😍 (not my eye) https://t.co/crJPsQpqSA pic.twitter.com/bktc7pH5om

— Nikki Bruises (@nikkibruises) 12 de febrero de 2017



“Tuve que hacer este homenaje a tus palomas”, dice un usuario que publica una imagen donde se puede leer: “La vida es corta, come basura, sé libre”.

Y también ha tenido tiempo la famosa paloma de colarse en una ponencia del demócrata estadounidense, Bernie Sanders…

O le salen imitadores…

Y que no les falte el alimento…

Porque sí, son muchas, y están en todas partes