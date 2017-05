Trinidad Jiménez: "Ahora tenemos que estar todos detrás del secretario general elegido. No hay más que hablar"

"El partido socialista no se ha desgarrado. Los militantes se han expresado y, con independencia de las preferencias de unos y otros, ahora hay que estar detrás del secretario general elegido, no hay más que hablar", manifestó la exministra Trinidad Jiménez, en el Foro Nueva Murcia, donde pronunció una conferencia sobre los ''Cambios y desafíos en el nuevo escenario internacional'.

La actual directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica añadió que "esta es la postura del partido a la que yo siempre he apelado y que siempre he vivido. Todos tenemos que estar detrás del secretario general y trabajar para que el PSOE vuelva a ser una alternativa de Gobierno, que para eso estamos".

Jiménez contó que ha vivido el proceso de primarias "con normalidad", porque "dentro del partido socialista siempre me he encontrado entre compañeros, lo que explica que tenga una relación tan buena con todos. Siempre he pedido que se me respetase y que pudiese tener una opción u otra, porque se trata del mismo proyecto político. Con Pedro Sánchez también he tenido muy buena relación, porque él empezó conmigo en el Ayuntamiento de Madrid. Y es verdad que le casé, como también casé a Eduardo Madina".