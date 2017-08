La UE e Inserta Empleo animan a los empleadores a perder el miedo a entrevistar a personas con discapacidad

EUROPA PRESS

La Unión Europea e Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, han hecho público un decálogo de recomendaciones para que los empleadores no tengan reparo a incluir en la lista de candidatos a un puesto vacante a personas con discapacidad por el miedo a no saber desenvolverse con comodidad en la entrevista.

Las dos entidades han elaborado esa lista a la vista de la "barrera" que muchas personas con discapacidad tienen para encontrar trabajo y de que en ocasiones afrontar la entrevista laboral y superar un proceso de selección es "complicado" tanto para entrevistados como para entrevistadores, despertando "temores y dudas".

La colaboración entre ambas organizaciones hizo posible la puesta en marcha de la plataforma online Portalento.es, un portal de empleo especializado para candidatos con discapacidad que fue cofinanciado por el Fondo Social Europeo para promover la inserción sociolaboral del sector de la discapacidad y la igualdad de oportunidades, y tras ella han elaborado esta lista para que, en primer lugar, se destierren los mitos de la incidencia de la discapacidad en la capacidad de trabajo subrayando que la primera "raramente" es apreciable en la segunda.

Asimismo, señalan que el nivel formativo suele ser similar y entre un 70 y un 80 por ciento de las personas con discapacidad no necesita ninguna adaptación especial para el puesto de trabajo.

Las dos entidades han apuntado que "hay que plantear un proceso de selección en el que el principio de no discriminación esté en la base, garantizando el máximo beneficio para el empleador y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos".

Las empresas pueden asegurarse este punto dándose de alta como empleadores a través del portal Portalento.es, que asegura la supervisión, el seguimiento y el acompañamiento en cada paso del proceso.

En el decálogo elaborado por la UE e Inserta, se recoge que a la hora de abordar la entrevista es importante tratar al candidato "con total normalidad", saludando con un estrechamiento de mano incluso si la persona no puede utilizarla completamente o tiene una prótesis; ofreciendo ayuda si es necesaria sin dar por hecho que lo vaya a ser.

De la misma forma, se recomienda no formular preguntas que no se le harían a una persona sin discapacidad; no ahondar en el origen de la discapacidad; emplear un lenguaje inclusivo o no bloquearse ante expresiones comunes y expresarse con naturalidad, "sin miedo a utilizar frases como 'nos vemos' aunque se trate de una persona con discapacidad visual".

Inserta Empleo y la UE también recomiendan que el entrevistador realice las preguntas en un tono normal, con dicción clara y que tenga presente que pueda ser necesario repetir algunas o formularlas de un modo diferente. De la misma forma, si el candidato necesita intérprete, el entrevistador debe dirigirse al aspirante al puesto de trabajo, no al intérprete. Además, debe buscar un contacto visual natural, sin mantener la mirada fija en el candidato o en su discapacidad y no debe fingir haber comprendido algo si no ha sido así.