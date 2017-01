UNIR aprueba un programa de becas para impulsar la formación de los músicos

La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) desarrollará un programa de becas para impulsar la formación de los músicos, que abrirá en su convocatoria de Primavera 2017. El programa tiene un límite de plazas y los candidatos podrán obtener un 40% de descuento para el máster en Investigación Musical, que comienza el 16 de marzo de 2017.

En el máster se promoverá el desarrollo profesional y formativo de todas las personas que se dedican a la música, y ofrecerá las herramientas más actuales para las tareas de investigación del doctorado y para la docencia en todo tipo de centros educativos, de la mano de un claustro de músicos profesionales que ayudarán a dominar las aplicaciones informáticas para el análisis de partituras y archivos relacionados con el arte sonoro, así como para la enseñanza de conceptos musicales, según informa el centro.

Concretamente, el máster está dirigido por el doctor en música, Victor Padilla Martín-Caro, que ha trabajado como investigador musical en el LICA (Lancaster Institute for the Contemporary Art) de Lancaster University en el Reino Unido y que en la actualidad colabora en el proyecto 'Learning to Create' junto a Queen Mary University of London, Aalborg University (Dinamarca), Universidad del País Vasco, UPV/EHU (España), Sony CSL (Paris) y OFAI, (Viena) .