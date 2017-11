Unidos Podemos denuncia que el traslado de migrantes a la cárcel de Archidona es "ilegal" y "vulnera derechos humanos"

La portavoz adjunta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso, Ione Belarra, ha expresado este martes la "profunda preocupación" del grupo parlamentario ante el traslado de 460 migrantes llegados a las costas de Murcia a la cárcel aún por inaugurar de Archidona, en Málaga. Afirma que se trata de una medida "ilegal" que "vulnera derechos humanos". Para la portavoz principal del Grupo parlamentario, Irene Montero, esto es "saltarse a la torera toda la regulación".

Sobre este asunto, Irene Montero se ha referido en concreto a unas declaraciones en que el delegado del Gobierno decía que la llegada de embarcaciones era "un ataque coordinado a las fronteras", algo que a su juicio es "no entender nada de los flujos migratorios" y además, "ser completamente irresponsable", como lo es en su opinión, la política de inmigración del Ejecutivo.

Por otra parte, ambas se han referido a unas declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en las que ha avanzado que está próximo un acuerdo para el nuevo modelo de los CIE a fin de desmentir que exista consenso y explicar que en Unidos Podemos tienen la convicción de que es un asunto que debe debatirse en una subcomisión en el Congreso, cosa que ya han solicitado, y no en rondas informales.

"Hoy el ministro ha dicho en esta casa que está debatiendo el modelo de CIE con otros grupos y queremos decir que con nuestro grupo no se ha hablado, que el único CIE bueno es el CIE que está cerrado y que desde luego, las personas no deberían ser tratadas como si fueran personas presas porque los CIE no tienen carácter penitenciario", ha sentenciado Montero.