Unidos Podemos incluirá el acoso callejero a mujeres en su ley de violencias sexuales

Consideran que la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja no está tan castigada y apoyan la campaña de Andalucía

Unidos Podemos está preparando en el Congreso una Ley de Violencias Sexuales en la que se regulará el acoso callejero, el mismo que la Junta de Andalucía ha denunciado a través de una campaña con el eslogan 'No seas animal', en la que buscan sensibilizar acerca de comportamientos machistas como silbidos, piropos o miradas a mujeres por la calle.

CIUDADANOS NO QUIERE PROHIBIR

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha declarado que, a pesar de que España está en un momento en el que "se quiere regular todo", a él no le gusta "prohibir las cosas de por sí" y, en todo caso, le gusta "prohibir los delitos, lo punitivo". "No me gusta prohibir la actitud de alguien si se respeta la ley", ha indicado.