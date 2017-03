Unilever reduce un 30% el colesterol de sus empleados en España en un año

La compañía Unilever ha conseguido reducir un 30 por ciento el colesterol de sus empleados en España en un año gracias a distintas iniciativas sobre salud cardiovascular, según ha informado este martes con motivo de la celebración del Día Europeo por la Prevención del Riesgo Cardiovascular.

Concretamente, la compañía ha impulsado hábitos saludables entre sus empleados a través del programa 'Actívate por tu Corazón' que impulsa talleres para reducir el sobrepeso, el tabaquismo o la hipertensión entre los trabajadores. Así, desde que se puso en marcha el programa hace un año, ha conseguido mejorar los índices de colesterol de sus empleados en España, tras realizar exámenes periódicos de salud.

"Las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la primera causa de muerte en España, por encima del cáncer y de las enfermedades del sistema respiratorio. El colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares", señala Unilever, que ha centrado esta iniciativa en la necesidad de mejorar los índices de colesterol.

"Con el programa 'Actívate por tu Corazón' estamos incrementando la conciencia que los trabajadores de Unilever tienen acerca de su salud cardiovascular", comenta Diana Roig, responsable del departamento de nutrición de Unilever España.

En este contexto, Unilever España ha conseguido reducir un 30% los niveles de colesterol entre los trabajadores, disminuyendo la prevalencia de triglicéridos hasta el 14% entre los empleados.

Para mejorar este índice la compañía ha llevado a cabo talleres informativos de nutrición para que los trabajadores conozcan las claves de una alimentación saludable, jornadas para informar a los empleados sobre la edad real de sus corazones y sesiones de actividad física que se imparten en las instalaciones de la compañía en Viladecans (Barcelona).

"Gracias a nuestros talleres sobre tensión arterial, colesterol y sobrepeso, así como a las clases de actividad física al aire libre, hemos contribuido a reducir en un 30% en un solo año el número de empleados con colesterol elevado", añade Roig.

Más de tres cuartas partes de los empleados de Unilever España se ha beneficiado ya del programa 'Actívate por tu Corazón'. Los exámenes de vigilancia de la salud realizados han constatado la mejora de la salud cardiovascular de los empleados de la central, situada en Viladecans, así como la de los empleados de la fuerza de ventas.

REDUCIR EL TABAQUISMO Y AFRONTAR EL ESTRÉS

La compañía también ofrece a sus trabajadores talleres de deshabituación tabáquica, impartidos por expertos de Medycsa, que han logrado reducir un 5% la prevalencia de fumadores entre los empleados, así como cursos de yoga y mindfulness, en colaboración con Adeslas, para afrontar el estrés de los trabajadores de Unilever.

"Fomentar la salud y bienestar de nuestros equipos es para nosotros una prioridad, como demuestra nuestro Plan de Unilever para una Vida Sostenible", explica Ana Palencia, directora de Comunicación de Unilever España, quien añade que "iniciativas como las sesiones de actividad física al aire libre permiten las relaciones entre nuestros empleados y una mayor concienciación en torno a los hábitos de vida saludables".

En este contexto, Unilever ha llegado a un acuerdo con la plataforma 'on line' Gym For Less, que ofrece clases de deporte a los empleados de la compañía.