La Unión Internacional contra el Cáncer y Pfizer convocan la segunda edición de las becas SPARC

La Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y Pfizer han anunciado una nueva edición de sus becas 'The Seeding Progress and Resources for the Cancer Community' (SPARC), una iniciativa cuyo objetivo es subvencionar proyectos en todo el mundo dirigidos a gestionar las necesidades concretas de las pacientes con cáncer de mama metastásico, que vayan más allá del tratamiento.

"Las becas SPARC han tenido un impacto muy significativo hasta la fecha, ya que han ayudado a atender las necesidades de las pacientes con cáncer de mama metastásico en todo el mundo. Desde su lanzamiento, los beneficiarios de las becas han llegado a través de sus programas a miles de pacientes con esta enfermedad y han creado materiales y recursos en más de 20 idiomas", ha explicado José Alonso, director de la Unidad de Oncología de Pfizer España. Por su parte, el director ejecutivo de UICC, Cary Adams, ha señalado que "la UICC y todos sus miembros están encantados de seguir trabajando con Pfizer en esta iniciativa pionera". "Animamos a entidades de todo el mundo a poner en marcha proyectos que ayuden a aumentar el conocimiento del cáncer de mama en sus estadios iniciales, l cáncer de mama metastásico y mejorar el apoyo a estas pacientes", ha añadido. Según explican, ee pueden presentar las organizaciones centradas en ayudar a pacientes con cáncer de mama metastásico. Toda la información está disponible en: 'www.uicc.org/programmes/geti/sparc/sparc-metastatic-breast-cancer-challengew. Los beneficiarios de esta edición serán anunciados en octubre de 2017. La primera edición de estas becas se presentó en el año 2015. En esa edición, se concedieron cerca de un total de 720.00 euros en becas a 20 organizaciones de 18 países, entre ellas la Federación Española de Mujeres con Cáncer de Mama (FECMA). En esta segunda edición, Pfizer otorgará más de 500.000 euros a la UICC para dar apoyo a 20 nuevos programas sobre cáncer de mama metastásico y dará continuidad a otras iniciativas SPARC que están en desarrollo.