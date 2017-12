Utilizan la técnica CRISPR-Cas9 para desactivar un gen defectuoso implicado en el desarrollo de la ELA

Científicos de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos) han utilizado por primera vez la técnica CRISPR-Cas9 de edición del genoma, conocida como el 'corta-pega genético', para desactivar en ratones un gen defectuoso implicado en el desarrollo de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), prolongando su esperanza de vida hasta en un 25 por ciento.

Aunque en todos los casos no se conoce un origen genético, la enfermedad se caracteriza por la muerte prematura de neuronas motoras en el tronco encefálico y la médula espinal, que son las que permiten al cerebro controlar los músculos, por lo que su pérdida deteriora esa conexión.

"Ser capaz de rescatar las neuronas motoras y el control de la neurona motora sobre la función muscular, especialmente del diafragma, es crítico no solo para salvar a los pacientes, sino también para mantener su calidad de vida", ha reconocido David Schaffer, profesor de química e ingeniería biomolecular y uno de los autores del estudio.

"El tratamiento no hizo normales a los ratones con ELA y aún no es una cura", ha apuntado Schaffer, que no obstante considera un primer paso para usar esta técnica para ir mejorando poco a poco los tratamientos. Uno de los desafíos pendientes sería eliminar la mutación SOD1 en otras células cerebrales y de la médula espinal que soportan las neuronas motoras.