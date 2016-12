El gobierno valenciano busca familias de acogida para 71 niños

Tienen menos de 7 años y buscan familias de acogida. Porque estos niños, con necesidades físicas o psicológicas especiales, apenas han salido del centro de acogida en el que viven y no saben lo que es pasar en familia unas navidades. Por eso el gobierno valenciano ha puesto en marcha esta campaña. Busca familias para 71 niños. Necesitan un entorno social y afectivo adecuado hasta que puedan volver con sus familias de origen. Este es el objetivo de la campaña 'Millor en familia', puesta en marcha por la vicepresidencia del Consell y la Conselleria de Igualdad y Políticas Sociales. "Los niños necesitan compartir su experiencia de vida en el contexto de una familia y generar vínculos seguros y afectuosos", ha indicado la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, quien ha agregado que se pretende "caminar hacia el marco óptimo de que los centros de acogida no existan". Los requisitos para ser familia acogedora son "tener tiempo, una red social de apoyo y el deseo de asumir el compromiso de hacerse cargo de un niño al que educar y querer", según Oltra, quien ha indicado que aunque el acogimiento no está remunerado, la Generalitat asume los gastos del menor, que recibe 12 euros al día.