Víctimas de tráfico claman por una Secretaría de Estado de Seguridad Vial tras el "dramático" aumento de muertos

Asociaciones de víctimas de Tráfico han solicitado al Gobierno la creación de una Secretaria de Estado de Seguridad Vial, después del "dramático" aumento de muertos producidos en las carreteras españoles durante el 2016 y el fin de la tendencia a la baja que se inició en el año 2003.

En este sentido, la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, ha calificado el dato de "negativo", aunque ha añadido que "no por ello hay que tirar la toalla y pensar que esa será la tónica". Igualmente, ha recalcado en declaraciones a Europa Press, que "sería muy positivo la puesta en marcha de una Secretaría de Estado en la que se vean reflejados todos los ministerios que abarca la seguridad vial, como sucede en otros países europeos".

Así, Novella ha aplaudido que "parece que se va a volver a poner de nuevo en la palestra en la seguridad vial". "Es necesario revisar en profundidad el carné por puntos y llegar a un Pacto de Estado que nos afecta a todos y no hay color político; Deberíamos ir remando en la misma dirección para salvar vidas", ha declarado.

'UN TEMA MUY GRAVE DE SALUD PÚBLICA'

Por su parte, el vicedirector de la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico PAT-APAT, Vicente Sánchez, también ha solicitado la creación de una Secretaría de Estado de Seguridad Vial ya que se trata un tema muy grave de salud publica".

"Cada día se nos destrozan seis familias de fallecidos, pero también se perjudican las otras seis que han producido el daño --ha afirmado Sánchez-- Necesitamos dedicarle más tiempo a esto porque parece que no tuviera solución y sí la tiene".

Asimismo, el vicedirector ha señalado que el Pacto de Estado "llega un poco tarde", aunque espera que "en él participen todos los sectores y vean que no es un tema de ideología". También ha destacado que "el carné por punto hay que revisarlo, pero hay que hacerlo rápido" y ha destacado "el gran problema con el uso del móvil en la carretera".

Sánchez ha apoyado que se aumente la educación vial en las escuelas aunque ha matizado que no basta con esa medida. "No podemos esperar y tenemos que actuar contra las personas que no les llegan los mensaje a la escuela", ha subrayado.

FALTA DE POLÍTICA E INVERSIÓN

El presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA), Francisco Canes, ha señalado que se trata de un "balance dramático que se podría haber evitado trabajando bien porque estas cosas no pasan porque si". A juicio de Canes, este repunte se debe a "la falta de una política clara en materia de seguridad vial y falta de inversión en salvar vidas, que es una inversión no es un gasto".

Así, aunque han echado en falta que la DGT lidere un proyecto de seguridad vial, ha añadido que tras la intervención de Serrano "la sensación es buena" y que "ya era hora que cambiara de rumbo la DGT y el Ministerio del Interior". No obstante, ha destacado que "falta que esto se consolide porque las palabras son palabras".

Por último, respecto a la posibilidad de crear una Secretaria de Estado, Canes ha indicado que "podría ser muy útil" pero duda de que sea posible y ya que la seguridad vial depende de muchos ministerios y las comunidades autónomas tienen muchas competencia de infraestructuras". Además, teme que se acabe convirtiendo en una cortina de humo para tapar el aumento de la siniestralidad.