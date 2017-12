Víctimas y automovilistas piden que la Seguridad Vial vuelva a ser "prioridad nacional" tras el aumento de fallecidos

Víctimas de accidentes de tráfico y automovilistas han atribuido el aumento de la siniestralidad vial a la falta de políticas en Seguridad Vial de los últimos años y a la ausencia de concienciación de la sociedad, por lo que piden que la Seguridad Vial vuelva a ser un tema "de Estado" y de "prioridad nacional" para volver a la senda de descenso en el número de fallecidos en las carreteras.

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) da una valoración "muy negativa" de este incremento. Según ha indicado a Europa Press su presidente, Mario Arnaldo, la situación es "preocupante" y advierte de que la tendencia "va a seguir al alza si no se adoptan medidas". "Cada vez resulta mas difícil que se note tanto esa disminución de la accidentalidad y la mortalidad, pero eso no es imposible --comenta--. Parece que ya no tiene solución, nos hemos acostumbrado a que eso no pueda seguir bajando y no es así".