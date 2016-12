Víctimas y automovilistas aplauden la revisión del carné por puntos: "El modelo 'typical spanish' nunca ha funcionado"

Solicitan que se ponga el foco en los conductores reincidentes.

Asociaciones de automovilistas y víctimas ven "con buenos ojos" la revisión del carné por puntos planteada este viernes 23 de diciembre por el director de la DGT, Gregorio Serrano, tras conocerse que los muertos de 2016 superarán a los de 2015 -1.131 fallecidos-, poniendo fin al descenso continuado que se venía dando desde el año 2003. "La DGT es plenamente consciente de que debemos pararnos, evaluar y decidir el futuro del carné por puntos", afirmó Serrano en su última rueda de prensa del año.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha afirmado a Europa Press que "el carné por puntos 'typical spanish', no es que haya perdido el efecto ahora, es que no ha funcionado nunca a pesar de la campaña gubernamental, por que estaba mal configurado". "La eficacia se pierde cuando una persona sin puntos puede seguir conduciendo de forma legal", ha subrayado.

"A diferencia de Francia, aquí se puede tener menos -200 puntos y seguir conduciendo legalmente, mientras que allí se te quita el derecho a conducir --ha explicado Arnaldo--. El carné por puntos español permite que un jugador al que se le ha sacado, no solamente la tarjeta amarilla sino también la roja, pueda seguir pegando patadas y jugando en el campo. Aquí te pueden sacar 20 tarjetas rojas".

Asimismo, ha asegurado que también está "mal configurado desde el punto de vista penal, al estar mal encajada la sanción administrativa y la penal, ya que un automovilista que comete un delito grave no pierde puntos". Por otra parte, ha recordado que "no se aplica con igualdad a los extranjeros o en todo el territorio nacional ya que está mal configurado a nivel local".

Ante el descenso de fallecidos en las carreteras durante la última década, el presidente de AEA lo ha atribuido "a la mejora en las infraestructuras o las mejoras de los sistemas de seguridad activa y pasiva que explican mejor, y científicamente, la reducción". Por otro lado, la asociación ha denunciado "el régimen de monopolio para recuperar los puntos".

EMBARGAR EL COCHE A LOS REINCIDENTES

En la misma línea, el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA), Francisco Canes, ha asegurado que es "buen momento para abrir el melón del embargo del coche infractor".

"De nada sirve que te quitan el carné si sigues teniendo la herramienta para delinquir; hay que sacarlos de la carretera porque les da igual todo, e imponer sanciones de cárcel --ha asegurado Canes-- No estamos hablando de una persona que se despista o tiene un accidente porque le da un rayo de sol en la cara, hablamos de personas que reinciden y ponen en peligro la vida de otras personas".

No obstante, el presidente de DIA ha subrayado que "el carné por puntos sí ha sido eficaz, aunque ha añadido que necesita una actualización y una revisión que incluya elementos como las nuevas tecnologías".

"Hay que volver a poner en valor el carné por puntos, porque parece que nos hemos acostumbrado y necesitamos darle un impulso, mas que de fondo, de forma para que vuelva a estar en la mente de los conductores", ha explicado.

REVISIÓN "CON BUENOS OJOS"

Por su parte, la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, ha afirmado que ven "con buenos ojos" la revisión de la fórmula del carné. "Han pasado diez años y sí que toca una revisión en la que se pueda añadir aspectos como ir más allá con las personas reincidentes a la hora de recuperar los puntos", ha subrayado.

"Hay que hacer algo con la gente que no reacciona aunque se le quite el carné, ya que hay muchas persona que pierden los puntos, los vuelven a recuperar, pagan las sanciones, vuelven a recuperarlos... y siguen en la carretera", ha destacado. En este sentido, Novella ha explicado en declaraciones a Europa Press que entre las soluciones podría estar el retirar durante un tiempo más prolongado el poder tener ese permiso de conducir y no recuperarlo cuando se vuelve a tener puntos.

Finalmente, la presidenta de Stop Accidentes ha abogado por que en el Pacto de Estado por la seguridad vial se traten aspectos como "la educación vial primordial desde educación infantil y primaria; así como la modificación del código penal en los artículos relacionados con delitos de trafico; o el estatuto de la victima que no vale para nada".

EL CARNÉ POR PUNTOS, EN CIFRAS

En cifras, en los 10 años del carné por puntos, son 214.150 personas las han perdido la vigencia de su permiso de conducir por cometer infracciones de las normas de tráfico, según los datos de la DGT. Además, 8.750 personas lo han perdido dos veces y al menos 219 personas se han quedado sin carné de conducir tres veces o más.

En total, durante la primera década, hasta 7,5 millones de conductores (de los 25 millones que hay actualmente en España han perdido algún punto por razones que suelen estar relacionadas con el exceso de velocidad (46%), no llevar el cinturón de seguridad (11%), utilizar dispositivos móviles durante la conducción (10%), la detección del consumo de alcohol o drogas o no llevar casco al circular en vehículos en que es obligatorio (2%).

Además, en el caso de vías urbanas el porcentaje de sanciones que conllevan la detracción de puntos del carné incluyen infracciones relacionadas con la falta de respeto a los semáforos (27%), a las señales de 'Stop' (1%) y la prioridad de paso (1%) y por mal estacionamiento (2,99%).