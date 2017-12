Vierte gasolina por una chimenea y provoca un incendio en el que mueren tres niños

"No puedo entenderlo. Es vergonzoso Es difícil hablar de eso. Estoy en shock. Me quedé dormido y lo siguiente que supe fue que podía oír a mi madre gritando '¡Fuego!' Había mucho humo, así que salí por una ventana del piso de arriba . Intenté entrar, pero una nube de humo me golpeó en la cara. Traté de romper la puerta de entrada y rompí una ventana, pero no pude entrar debido a las llamas y el humo", explica.