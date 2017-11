El abogado de Villanueva de Sijena pide a Cataluña que reconozca que ha perdido y devuelva las 44 piezas

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, municipio donde está enclavado el Monasterio de Sijena al que la Generalitat de Cataluña debe devolver las 44 piezas de arte sacro por sentencia judicial, considera que el Gobierno catalán "debe comportarse civilizadamente y, con mucha caballerosidad, reconocer que ha perdido el pleito" y entregar los bienes, que están en el Museo de Lérida.

Jorge Español ha añadido que la Audiencia de Huesca dice que Generalitat y MNAC "no han probado si quiera que pagaran las piezas que supuestamente compraron, y es más, dice que al no ser la Generalitat un verdadero dueño, no podía depositar esas piezas ante el Museo de Lérida".