La menor de Benidorm tampoco denunció a su agresor: "El miedo las paraliza"

El agresor y su víctima se marchan del lugar donde acaba de darle una brutal paliza. Pero él no parece haber tenido bastante con pegarla.... La emprende a patadas y tirones con el cierre de un bar del pasaje comercial de Benidorm. El dueño del local, denuncia el destrozo a la policía. Los agentes de la comisaría de Alicante piden las imágenes de las cámaras de seguridad, instaladas en otro local. Al visionarlas descubren una agresión machista que, de otra manera, asegura un portavoz policial, no se habría conocido.

La mujer, una adolescente de 17 años, no denunció la agresión. Según la policía nacional, incluso la asumió. Estaba en situación de desamparo y pòr eso ingresó en un centro de acogida para menores de ALicante. Los agentes localizaron a la madre de la víctima, de República Checa, que vivía en Madrid, que fue hasta Alicante a buscarla. Y allí es donde ahora está. No ha declarado contra su agresor. "El miedo las paraliza, las confunde", seguran desde la Asociación Alanna. "¿Si la fiscalía actúa de oficio cuando se trata de menores, porqué no lo hace en caso de violencia de género?", se preguntan.



De nuevo las cámaras son la única prueba del delito machista. Por ellas hemos visto a ese hombre de 26 años pegar con brutalidad a una mujer de tan solo 17, de la que es pareja. Solo con el atestado policial el juez condena al agresor a 2 años de alejamiento, multa de 600 euros y 8 meses de prisión, que no cumplirá sin antecedentes. Que su víctima sea una menor, no suma, sin declaración.

Desde el Poder judicial insisten en que el entorno debe apoyar a la mujer maltratada en el difícil paso de declarar contra el agresor. "A veces son la única prueba que permite superar la presunción de inocencia, y que los jueces impongan condenas ajustadas al delito de violencia de género, aseguran.

Según Sanidad habrá protocoloes especiales para las mujeres que retiren las denuncias, y se va afomentar el uso de pulseras como medida efectiva de protección