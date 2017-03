"El litigio con mi exmarido me impide pagar la hipoteca. Sacan mi piso a subasta"

María Salmerón ha vuelto a los juzgados de Sevilla. Esta vez porque su exmarido la acusó de denuncia falsa, como respuesta a la que ella le puso en 2012, por quebrantar la orden de alejamiento que tenía entonces vigente, y que no prosperó. "Otra vez, ya son demasiadas", dice entre la resignación y la desesperación María. Su exmarido, Antonio Ruiz, condenado en sentencia firme por maltrato en 2009, asegura en la puerta del juzgado, que se va a demostrar que ella miente, que siempre lo ha hecho. Pero el abogado de la mujer tiene otro parecer. Es optimista, dice, porque la sentencia va a ser absolutoria.

Son muchos años de ir y venir a los juzgados. Por eso la sevillana explica. "Los años de litigio con mi maltratador, condenado en sentencia firme en 2009, me han asfixiado económicamente y no he podido pagar la hipoteca de mi casa. Ahora me entero, que el banco me ha denunciado y van a sacer mi piso a subasta". María, que cuenta con el apoyo de la plataforma Stop desahucios, tiene una deuda de 50.000 euros por costas judiciales y multas. Una situación que no puede sostener y que no ha terminado, a pesar de haber recibido 4 indultos, a las condenas por incumplir el régimen de visitas de su hija, aún menor, a su padre. Tiene seis causass penales abiertas que volverán a poner a esta víctima de violencia de género, en el banquillo de los acusados.