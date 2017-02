El ex-marido de la asesinada en Santa Perpetua: "los compromisos traen muerte"

1 de enero de 2017. Francisco López escribió en internet este mensaje de Año Nuevo: "-Ésta es mi última publicación… Me voy a tirar unas buenas vacaciones de 4 o 5 años…". Un amigo le preguntaba: ¿Es que te vas a la luna? No, preso, respondió él. Poco antes afirmó que "los compromisos traen muerte, jajaja". Y se quejaba de su ex-mujer una y otra vez, a la vista de todos, pero nadie creyó que fuera a matarla, a cumplir sus amenazas. Su cuñada, la hermana de su pareja, le alojaba en su propia casa porque no tenía dónde dormir. Eso a pesar de que la mujer le había denunciado 3 veces por amenazas y coacciones. El juez sólo la protegió con una orden de alejamiento, primero de 500 metros y luego de mil. Una medida que, en este caso, ha sido totalmente ineficaz.