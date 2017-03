La traducción automática de una web que se ha hecho viral

Una traducción automática de una extensión de un conocido navegador ha creado un nuevo viral. Y es que, como se puede comprobar, la frase en castellano, generada a partir de un texto en francés, no refleja la actividad real de la web de la empresa, pero sí ha resultado curioso y gracioso para miles de tuiteros.

Y este es el motivo amigos, por el que siempre debéis comprobar cómo traduce Google Chrome el contenido de vuestra web 😉 pic.twitter.com/Ohns0CWUwV — Carlos Sánchez (@chocotuits) 28 de febrero de 2017

Las traducciones automáticas de las páginas webs pueden ayudar para entender lo que estamos leyendo, si no se sabe hablar el idioma de origen. Pero al no ser traducciones perfectas, hay que tener cuidado debido a que estas no siempre aciertan.

Este es un buen ejemplo de la precaución que hay que tener al traducir textos con las extensiones que nos ofrecen algunos navegadores, debido a que estos programas no son cien por cien fiables.

“Des experts passionnés qui se donnent à fond pour vous " es la frase original de la web de la empresa francesa. En ella quieren reflejar que son expertos que se entregan a fondo por usted, tal y como recoge Terra. Sin embargo esta no es la traducción que realiza la extensión de Google Chrome, ya que este navegador lo traduce como “Expertos apasionados que se dan por el culo para usted”. Demasiada diferencia entre ambas frases.