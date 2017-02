El fiscal pide prisión sin fianza para el acusado del crimen de la CAM

Miguel López sin afeitar y con la misma ropa que fue detenido hace dos días, salía de la comisaría donde declaró que no había matado a su suegra. Contestó sólo a dos preguntas de su abogado pero no a las de los investigadores. Esta mañana el juez ha levantado el secreto de sumario una medida que podría indicar la solidez de los argumentos policiales para acusarle. Pero también permite a la defensa ver los indicios que han llevado a la detención. Quizá por eso ha decidido declarar sabiendo concretamente lo que hay y lo que no hay contra él.

Los investigadores mantienen que el detonante del crimen es la guerra familiar por el poder del holding y que el asesinato se cometió justo antes de que Mº Carmen Martínez consiguiera legalizar la disposición de traspasar a su muerte el poder a su hijo varón. En declaraciones a la policía, las hermanas han defendido a Miguel López y aunque no han negado un enfrentamiento, aseguran que las pretensiones de su madre era un capricho de ella y por eso se rebelaron. Sin embargo el hermano ha explicado que fue la última voluntad de su padre que él heredase ese poder de decisión que ostentaba la matriarca. Además añadió que nunca se pretendió alterar el reparto de dividendos proporcional del capital que tiene cada hermano.