El juez envía a prisión al yerno de la viuda de la CAM acusado de asesinato

Miguel l López era trasladado a prisión tras casi cuatro horas de declaración y otra esperando la decisión judicial. Su mujer y una de sus cuñadas lo han defendido con su presencia, y él se ha declarado inocente. Pero el juez ha sido implacable y lo acusa de asesinato, igual que el fiscal, que antes de escucharle ya creía que las pruebas del atestado policial eran sólidas.

La policía asegura en el sumario que Miguel López movió el vehículo de su suegra al lavadero, un lugar estratégico donde nadie podía verlo. Se basan en la declaración de los empleados. Ninguno recibió la orden, y ninguno movió el coche, a pesar de que el acusado declaró que sí lo ordenó. También la hermana de Mª Carmen, que la llevó hasta el concesionario para recoger el vehículo, le deja sin coartada, porque no le vio darle las llaves donde y cuando él dice. El acusado asegura que al verla llegar le acercó las llaves y le dijo donde estaba el vehículo, y después se metió en el taller. Pero los testigos no vieron esa escena. Mª Carmen entró recoger su vehículo y Miguel tuvo que entregarle las llaves después cuando nadie le vio. Ya lo había situado en el lavadero y ahí es cuando la policía cree que el mismo le disparó dos tiros en la cabeza.

Los casquillos recogidos en la escena son de una pistola 38 super, un arma poco habitual en España, que no ha sido encontrada en los registros. No hay que confundirla con la 38 especial que es un revolver y no habría dejado casquillos. Es uno de los flecos que no resuelve el sumario, que tampoco aclara por qué el acusado dio negativo en la prueba de la parafina. Pudo usar guantes y aunque él asegura que no se cambió de ropa, ese extremo no se ha resuelto. Lo cierto es que Miguel López asegura que se marchó a su casa a los 15 minutos de aparecer su suegra por el concesionario y que regresó cuando lo llamaron para contarle lo ocurrido. Pero los testigos una vez más ponen en contradicción su coartada.

Los investigadores mantienen que el detonante del crimen es la guerra familiar por el poder del holding y que el asesinato se cometió justo antes de que Mº Carmen Martínez consiguiera legalizar la disposición de traspasar a su muerte el poder a su hijo varón. En declaraciones a la policía, las hermanas han defendido a Miguel López y aunque no han negado un enfrentamiento, aseguran que las pretensiones de su madre era un capricho de ella y por eso se rebelaron. Sin embargo el hermano ha explicado que fue la última voluntad de su padre que él heredase ese poder de decisión que ostentaba la matriarca. Además añadió que nunca se pretendió alterar el reparto de dividendos proporcional del capital que tiene cada hermano.