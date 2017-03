WWF valora las intenciones del Gobierno expuestas respecto al dragado pero pide concreción administrativa

La asociación conservacionista WWF ha valorado las intenciones expuestas en el Senado por el Gobierno central respecto a la no realización del proyecto de dragado de profundización del río Guadalquivir que hasta ahora había venido impulsando la Autoridad Portuaria de Sevilla, si bien ha reclamado "garantías" concretas en forma de actos administrativos.

En este sentido, el coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha explicado a Europa Press que no hay que olvidar que hay "ciertos movimientos que parecen ir en sentido contrario", como la presentación en el Parlamento de Andalucía de una batería de preguntas por parte del PP sobre "cómo se va a hacer y desarrollar el dragado".

"Hasta que no tengamos los actos concretos y aprobados no tenemos nada, sólo promesas; celebramos la respuesta que se le dio a la Unesco, y lo ratificado en el Senado, pero lo importante es que los actos se den, y hasta que no pase esto de manera legal el proyecto sigue vigente", ha expuesto Carmona, que ha deseado "pasar de las intenciones a la concreción y ya no tener que volver a preocuparnos".

A juicio de los ecologistas, la acción más válida es que o bien el Puerto de Sevilla o bien el Estado renuncien de manera oficial al proyecto, pero "hay pasos intermedios", como la retirada de la iniciativa de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que el Gobierno ha ratificado este martes. "Se puede retirar, pero si se sigue manteniendo como proyecto, sigue vivo", alude, para culminar que "estamos en un Estado de Derecho, necesitamos y pedimos garantías".

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confirmado este martes en el Senado que los planes de dragado no van a llevarse a cabo porque el proyecto no cumple con las condiciones que estableció la Declaración de Impacto Ambiental (DIA): así se informó también a la Unesco en el informe que se le remitió en noviembre del año pasado.

Ese informe remitido al organismo internacional también recogía que, con los antecedentes conocidos, especialmente las conclusiones de la Comisión Científica, los fundamentos de la sentencia del Tribunal Supremo, el posicionamiento del Comité de Patrimonio Mundial y la valoración del órgano de participación y de gestión del espacio natural, el proyecto no se autorizaría, ha mantenido García.

En lo referente al Tribunal Supremo, ha recordado que anuló la medida del dragado incluida en el Plan Hidrológico del Guadalquivir aprobado por Real Decreto en el año 2013 porque no incluía la justificación del mismo para favorecer el acceso de buques mayores que los que actualmente pueden entrar en el Puerto de Sevilla.

De la misma forma, García ha señalado que en el plan hidrológico de segundo ciclo de la cuenca del Guadalquivir se recogieron las modificaciones necesarias para cumplir con la sentencia del Supremo y ha añadido que el plan "es fruto del consenso" y que, "entre otros muchos respaldos, contó con el de la Junta".