Warner Bros. plantea resucitar la saga ‘Matrix’ con nuevo protagonista

La productora Warner Bross se está planteando el regreso de la saga ‘Matrix’, como ha informado The Hollywood Reporter.Aunque de momento no se conocen muchos detalles sobre este nuevo proyecto, las directoras de la trilogía original las hermanas Wachowski no están involucradas en el reboot.

La primera película, que se estrenó en 1999, estuvo protagonizada por Keany Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving, y como señalan desde el citado medio, el estudio estaría deliberando que el actor Michael B. Jordan, conocido por películas como ‘Las novias de mis amigos’ o ‘Cuatro fantásticos’ protagonice el regreso del filme de ciencia ficción.

En 2013 ya se produjo el regreso de la trilogía (‘Matriz Reloaded’ y ‘Matrix Revolutions’) que obtuvieron grandes resultados en las taquillas pero no consiguieron el mismo impacto que con las películas originales.