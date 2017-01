WhatsApp niega que su sistema de cifrado de mensajes sea vulnerable

Fue el diario inglés ‘ The Guardian’ el que publicó una información en la que aseguraba que la app tenía la capacidad de interceptar y leer los mensajes mandados por los usuarios. Debido a ello, los responsables de la aplicación aseguraron que eso no era así, y que su sistema de cifrado de mensajes ‘de extremo a extremo’ es completamente seguro.

Además, en la información que sacó a la luz el medio británico, explicaban que los creadores del nuevo cifrado de la app habían dejado deliberadamente la comentada puerta trasera para poder investigar a los usuarios.

“ Whatsapp no ha dejado a los gobiernos una ‘puerta trasera’ en sus sistemas y lucharía contra cualquier solicitud de los gobiernos para crearla”, aseguran desde la compañía. Sin embargo, según RT, el experto en criptografía Tobías Bolter ha descubierto que la app de mensajería instantánea puede generar nuevas claves de cifrado cuando los usuarios no están conectados y aún no ha aparecido el doble ‘chek’ en el mensaje.