La Xunta garantiza que los Presupuestos Generales del Estado "no afectarán" a la llegada del AVE a Galicia

La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, se ha remitido este miércoles al Ministerio de Fomento y al presidente de Adif, que garantizan que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no afectaría a las obras del AVE en Galicia.

"El presidente de Adif y el ministro siempre trasladaron que no es un asunto presupuestario de la compañía", ha expresado. "Si el presidente de Adif dice que la no aprobación de los Presupuestos Generales no afectará a las obras, me remito a los propios responsables del Ministerio", ha asegurado Vázquez.