Famoso youtuber denuncia que le echan de un avión por hablar por teléfono en árabe

El famoso youtuber Adam Saleh, de 22años, compartía varios tweets en directo de cómo la compañía aérea les estaba dificultando, a él y a su compañero de viaje, subir en el avión. Después de revisarles varias veces, compartía con sus seguidores este vídeo en el que denuncia cómo le echan de un avión por "hablar árabe" con su madre al teléfono.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos