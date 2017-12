Zapatero afirma que los españoles han sacado a "millones de personas de la pobreza" con la cooperación al desarrollo

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado las políticas españolas de cooperación al desarrollo de los últimos 30 años y ha afirmado que "gracias a la contribución de los españoles, millones de personas han podido salir de la pobreza, tener acceso al agua, a la educación, o evitar la muerte por la malaria".

"Para mi ha sido una auténtica obsesión que esto se conozca, y esta obsesión se ha incrementado a medida que ha pasado el tiempo desde que he dejado de ser presidente del Gobierno", ha confesado Zapatero durante su intervención en la presentación del libro 'España solidaria' del periodista Miguel Ángel Villena, que se ha celebrado en sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) de Madrid.

"Sin solidaridad no hay proyecto común, y si la actitud de las generaciones vivas no es solidaria, el proyecto y la idea de comunidad no se mantiene", ha proclamado el expresidente socialista para poner en valor la importancia de la cooperación al desarrollo en la relación de España con los países iberoamericanos, que ha ilustrado con alguna anécdota de su mandato el frente del Gobierno.