Zoido admite que la llegada de inmigrantes "ha colapsado el sistema" y defiende su traslado a la cárcel de Archidona

El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha admitido que "la llegada masiva de inmigrantes" registrada en las últimas semanas a las costas españolas "ha colapsado el sistema" y ha obligado a enviar a personas rescatadas en el mar al centro penitenciario de Archidona (Málaga).

Zoido, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, ha recordado que "el destino" de los inmigrantes irregulares "será devolverlos a su país cuando se hayan cumplido todos los trámites judiciales". Entretanto, según ha afirmado, permanecerán en el nuevo centro penitenciario de Málaga que aún no ha entrado en funcionamiento y que, según ha precisado, "todavía no es" una cárcel. "Se ha construído para ello pero no ha empezado a funcionar y no tiene las condiciones ni el régimen, ni el personal de instituciones penitenciarias", ha explicado el titular de Interior.